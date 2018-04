Europa League, Dinamo Kiev-Lazio 0-2: Inzaghi ai quarti

Un dominio quasi totale eppure novanta minuti sempre vissuti col brivido: non tanto per ciò che succedeva in campo ma per la paura di un'eventuale distrazione - vedi gara dell'andata - che avrebbe rovinato tutto. Ma la Lazio, nonostante i tanti errori davanti alla porta, è comunque tornata dall'Ucraina con una vittoria che la porta ai quarti di finale di Europa League: 2-0 firmato Lucas Leiva-De Vrij con tanti saluti alla Dinamo Kiev.



Dopo il 2-2 dell'Olimpico serviva un successo o un più improbabile pareggio dal 3-3 in su, i biancocelesti hanno fatto il loro dovere sfruttando al meglio i calci piazzati. Nel primo tempo il colpo di testa di Lucas Leiva al 23' sul calcio d'angolo di Luis Alberto: brutta l'uscita di Boyko, preciso l'inserimento del centrocampista brasiliano, al secondo gol stagionale in questa competizione. Nel finale, bis di de Vrij che da due passi raccoglie il tocco di Luiz Felipe e trova la zampata che regala tranquillità alla squadra e scatena la gioa di Simone Inzaghi (che scivola nell'esultanza e poi si fa una gran risata).



Cancellata quindi la rabbia del tecnico (polemiche arbitrali a parte: rigore reclamato al 7' ma la mano di Pivaric non è sanzionabile, più dubbia l'uscita del portiere avversario al 43' ma l'arbitro non ritiene che il tocco di mano sia avvenuto fuori area) per le tante occasioni sprecate prima del 2-0: Immobile ne ha almeno tre sulla coscienza, fa peggio Patric che in apertura di ripresa sparacchia sopra la traversa da due passi. Ma i quarti di finale raggiunti mandano in archivio tutto.