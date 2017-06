Europa League, De Boer: "Inter, ora troviamo continuità"

Frank de Boer, rinfrancato dalla prima vittoria in serie A, guarda con ottimismo al debutto dell'Inter in Europa League. A San Siro arrivano gli israeliani dell'Hapoel Be'er Sheva ("squadra di un campionato magari non famosissimo ma che è andata vicina ad eliminare il Celtic nei playoff Champions, quindi faremo attenzione") ed è fondamentale trovare continuità: "In Europa in casa vogliamo vincerle tutte ma, anche se ho apprezzato le tante occasioni di Pescara, voglio più equilibrio per rischiare meno dietro".



Domenica arriva la Juventus, ma l'olandese non ci sente: "Normale che in giro se ne parli ma noi siamo concentrati sull'Hapoel. Icardi leader ma come tutta la squadra". Infine, niente indicazioni sulla formazione: "Giocherà Handanovic? Non so. Comunque devo ancora comunicare tutto ai giocatori".

Icardi: "Non mi sento leader"

A fianco di de Boer, anche il capitano nerazzurro Icardi: "Nella squadra ci sono tanti leader, a volte si dice che da capitano debba farlo io ma tutti vogliamo trainare il gruppo". Sul paragone con Higuain: "Visti i gol che ha fatto, vale i 94 milioni spesi dalla Juve. Io? Non so se metteranno una clausola per me". Infine, un'annotazione tattica al tecnico, quasi un messaggio: "Nella prima partita il 3-5-2 era inedito, non lo usavamo dai tempi di Mazzarri. Non eravamo abituati, il mister ha voluto provarlo e si è visto che non ci trovavamo a nostro agio. Poi con il 4-2-3-1 che usavamo con Mancini ci siamo trovati bene, lo conosciamo".