Europa League: Cutrone lancia il Milan, pari prezioso per l'Atalanta

Tutto l'ambiente Milan si aspettava una pronta risposta in Europa League dopo la sconfitta contro la Sampdoria, il risultato è arrivato dopo tanta sofferenza ma anche tanta testardaggine. I rossoneri battono 3-2 il Rijeka e rimangono a punteggio pieno nel girone D dopo due turni, con due punti di vantaggio sull'Aek Atene: a segno André Silva, uomo delle serate europee con sei gol in sei partite, Musacchio e Cutrone. Ma gli ultimi dieci minuti sono stati pirotecnici, in 5' i croati riaprono il match con Acosty e addirittura pareggiano con Elez su rigore poi arriva l'urlo rossonero al 94' sull'asse Borini-Cutrone.



Un gol fondamentale, non tanto in ottica girone, quanto per poter vivere un avvicinamento sereno alla sfida in campionato contro la Roma. Il possibile 2-2 (con annesso errore di Bonucci nell'occasione della rete di Acosty) avrebbe fatto probabilmente scattare la contestazione a San Siro, così invece Montella riparte con tre punti.



Eppure la linea a tre ogni tanto scricchiola ancora (vedi le occasioni pericolose lasciate ad Heber nei primi dieci minuti) mentre il centrocampo trova un po' di vivacità solo nel secondo tempo con l'ingresso di Bonaventura al posto di Calhanoglu. La nota positiva è l'attacco con André Silva che ci mette fisico e tecnica ma anche Cutrone che non smette di stupire per voglia e senso del gol. I croati dimostrano di avere buona organizzazione tattica e idee interessanti e si ritrovano sul pareggio quasi per caso, più per colpe milaniste che per meriti propri, fino al crollo finale.

LIONE-ATALANTA 1-1

Altra prestazione di carattere dell'Atalanta versione europea, prezioso punto conquistato a Lione. L'1-1 del Parc OL è un motivo di orgoglio anche per i tanti tifosi bergamaschi accorsi in terra francese (52 pullmann e 2 charter organizzati per la trasferta) che si godono la vetta nel girone E con due punti di vantaggio sui francesi e l'Apollon Lemesou.



L'Atalanta rimane comunque capolista: subisce gol proprio al tramonto del primo tempo quando Fekir salta troppo facilmente Caldara e mette in mezzo per Traoré, bravo a ribattere in gol la respinta di Berisha dopo il primo tentativo. Con l'ingresso nella ripresa di Castagne e Ilicic, Gasp risistema la squadra e il pari arriva quasi immediatamente: al 57' il Papu Gomez (che lascia un bel ricordino a Fekir) trova il varco giusto nella barriera lionese e beffa Lopes per il definitivo pari.