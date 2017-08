Europa League: crollano Ajax e Fenerbahce, bene l'Everton

Molte sorprese nelle altre partite di andata dei playoff di Europa League: l'Ajax finalista della scorsa stagione cade in casa con il Ronsenborg, vince e convince l'Everton contro l'Hajduk Spalato, rimontona Athletic Bilbao con tre gol in cinque minuti (finisce 3-2 in Grecia con il Panathinaikos), il Marsiglia di Garcia si salva in trasferta contro gli sloveni del Domzale e cade il Fenerbahce in casa del Vardar. Trasferta vincente per il Salisburgo, sorprende anche l'Apollon Simassol mentre l'Austria Vienna passa in Crozia contro l'Osijek.



I risultati (qui tabellini e cronaca): Apollon-Midtylland 3-2, Bate-Oleksandriya 1-1, Dinamo Zagabria-Skenderbeu 1-1, Krasnodar-Stella Rossa 3-2, Hafnarfjordur-Braga 1-2, Paok-Ostersunds 3-1, Vardar-Fenerbahce 2-0, Plzen-Aek Lamaca 3-1, Altach-Maccabi 0-1, Panathinaikos-Athletic Bilbao 2-3, Ajax-Rosenborg 0-1, Club Brugge-Aek 0-0, Domzale-Marsiglia 1-1, Vitorul-Salisburgo 1-3, Legia-Tiraspol 1-1, Osijek-Austria Vienna 1-2, Partizan-Videoton 0-0, Everton-Hajduk Spalato 2-0, Maritimo-Dinamo Kiev 0-0.