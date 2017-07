Europa League, Craiova-Milan 0-1: gol di Rodriguez

Da Ricardo a Ricardo. Dopo 1234 giorni il Milan riassapora l'aria europea battendo 1-0 il Craiova nella gara d'andata del terzo turno preliminare di Europa League: tre anni fa ci pensò Kakà, ora la firma sul successo sofferto la mette Rodriguez, terzino goleador svizzero che mette in mostra un fondamentale che mancava da parecchio in rossonero, la punizione calciata di sinistro. Col suo piede preferito, al 44' del primo tempo, uno dei dieci nuovi acquisti decide così una partita più difficile del previsto.



Non è stata una passeggiata, appunto, contro Devis Mangia e i suoi ragazzi di talento. All'inizio la gara è stata piuttosto bloccata e sono stati i romeni a fallire clamorosamente il gol del vantaggio con Donnarumma miracoloso sullo sciagurato Mitrita. Poco dopo Cutrone ha pareggiato il conto della chance colpendo il palo e prima dell'intervallo è arrivato il gol partita.



Nella ripresa gli spazi un po' più ampi non sono bastati al Milan per raddoppiare, né per rendersi particolarmente pericoloso, se non con un colpo di testa di Cutrone. Neppure l'ingresso di André Silva ha reso i rossoneri più pericolosi e il Craiova si mangia le mani per un'altra occasione sprecata da Mitrita (tentativo di pallonetto fallito con Donnarumma fuori dai pali) e un bel tiro di Baluta finito a lato dopo uno slalom spettacolare del trequartista. Poi nel finale Musacchio e compagni hanno stretto i denti e il Milan porta a casa