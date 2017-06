Europa League, Celta-United 0-1: decide Rashford

Dopo l'Ajax (che ha vinto la prima semifinale contro il Lione 4-1), l'Europa League ha un'altra seria candidata alla finale del 24 maggio a Stoccolma: il Manchester United. I Red Devils - senza Ibrahimovic per il grave infortunio - vincono 1-0 a Vigo nell'altra semifinale di andata grazie al gol di Rashford al 67' e si mettono in decisa posizione di vantaggio in vista del ritorno tra sette giorni all'Old Trafford. Una partita sostanzialmente dominata dagli uomini di Mourinho, con un Pogba in grande spolvero e solamente incapace di incrementare il bottino con Alvarez protagonista di almeno tre miracoli.



Il Celta la mette sul ritmo ma il Manchester difende e riparte senza problemi, al 10' il primo pericolo è però firmato Vaas che si mangia il vantaggio. Lo United inizia a macinare gioco: al 20' paratona di Alvarez sul tiro da fermo di Rashford, dieci minuti più tardi altro miracolo su Mkhitaryan ben imbeccato da Pogba e al 39' Lingard si mangia un'altra grande occasione sbattendo ancora sul portiere avversario.



Nella ripresa meno occasioni da gol, Romero si supera su Sisto al quarto d'oro poi, a poco più di venti minuti dalla fine, arriva il gioiello direttamente su punizione di Rashford: l'attaccante classe '97 prende in contropiede Alvarez (unico vero errore della sua partita ma decisivo) sul suo palo e consente a Mourinho di preparare con più tranquillità il match di ritorno.