Europa League, c'è Milan-Shkendija

Manca un solo passo al Milan per torna ufficialmente in Europa: il playoff di Europa League contro i macedoni dello Shkendija. Vincenzo Montella schiererà dal primo minuto Bonucci e André Silva ma farà riposare tanti big come Rodriguez, Musacchio e Bonaventura visto anche il vicino impegno di Crotone nella prima giornata di serie A. Dopo aver superato il preliminare contro il Craiova, i rossoneri tenteranno di chiudere la pratica già a San Siro in modo da rendere più tranquillo il ritorno in Macedonia tra una settimana.

PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-3-3): 99 Donnarumma; 12 Conti, 19 Bonucci, 17 Zapata, 31 Antonelli; 79 Kessie, 18 Montolivo, 10 Calhanoglu; 8 Suso, 9 Silva, 11 Borini. (30 Storari, 20 Abate, 22 Musacchio, 68 Rodriguez, 73 Locatelli, 5 Bonaventura, 63 Cutrone). All.: Montella

Shkendija (4-2-3-1) 1 Zahov; 77 Todorovski, 4 Bejtulai, 6 Cuculi, 13 Celikovic; 5 Alimi, 8 Totre; 14 Radeski, 10 Hasani, 90 Adburahimi; 7 Ibraimi. (30 Avdyli, 16 Murati, 17 Zejnulai, 19 Boiku, 22 Fazlagikj, 25 Shefiti, 28 Chiljafi). All.:Osmani

Arbitro: Harald Lechner (Austria)