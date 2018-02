Europa League: Balotelli fuori, Mancini ribalta il Celtic

Au revoir SuperMario Balotelli. Il Nizza dell'attaccante italiano (per lui una traversa nel primo tempo) cade anche a Mosca contro la Lokomotiv dopo il 2-3 casalingo della gara di andata e dice definitivamente addio all'Europa League. La squadra del tecnico Jurij Sëmin patisce l'aggressività dei rossoneri nei primi minuti, ma nel momento di maggiore sofferenza trova con Denisov (30') il gol del vantaggio che taglia le gambe ai francesi, che di fatto si spengono sulla traversa di Balotelli. Nella ripresa i padroni di casa controllano e vanno anche vicini al raddoppio in più di un'occasione, ma il risultato non cambia più, la Lokomotiv raggiunge agli ottavi i cugini del CSKA, che ieri, sempre a Mosca, hanno battuto 1-0 la Stella Rossa col gol di Dzagoev a fine primo tempo (0-0 all'andata a Belgrado).



La Russia sarà il paese maggiormente rappresentato al prossimo turno con tre squadre: è passato infatti anche lo Zenit di Roberto Mancini che ha ribaltato la sconfitta di misura subita in Scozia dal Celtic vincendo 3-0: apre di testa Ivanovic, raddoppia Kuzyaev con un gran destro da fuori sul quale De Vries non è irreprensibile, nella ripresa arriva il tris di Kokorin su cross da destra di Ivanovic. Dall'Est si fa strada anche la Dinamo Kiev, pareggiando 0-0 con l'Aek Atene: il rimpianto greco è enorme per un clamoroso gol fallito a porta vuota da Masoud all'interno dell'area di porta. Avanti pure i cechi del Viktoria Plzen grazie al 2-0 sul Partizan firmato da Krmencik e Petrzela



Il compito più facile della giornata l’aveva l’Atletico Madrid e non l’ha fallito: dopo il 4-1 di Copenaghen, i colchoneros battono ancora dei danesi, passando in vantaggio subito con Gameiro e gestendo l'1-0 fino alla fine. Anche lo Sporting Lisbona fa in fretta a sbloccare il risultato con Dost per chiude presto il discorso qualificazione ipotecato già all'andata contro l’Astana: i kazaki pareggiano con Tomasov, ma a inizio ripresa ci pensa l'ex sampdoriano Bruno Fernandes con una doppietta a mettere gli ottavi in cassaforte (pazzesco il destro del 2-1) anche se i portoghesi, alla fine, si fanno raggiungere sul 3-3. Tra le grandi si qualifica il Lione, che dopo il 3-1 al Villarreal in Francia, al ritorno passa 1-0 prima sfiorando il gol con Fekir (salvataggio sulla linea di Bonera), poi trovandolo in 11 contro 10 nel finale con Traoré.



Ritorno sedicesimi: programma e risultati

Cska Mosca-Stella Rossa 1-0 (giocata martedì, and. 0-0)

Lokomotiv Mosca-Nizza 1-0 (and. 3-2)

Atletico Madrid-Copenhagen 1-0 (and. 4-1)

Dinamo Kiev-Aek Atene 0-0 (and.1-1)

Lazio-Steaua Bucarest 5-1 (and.0-1)

Viktoria Plzen-Partizan Belgrado 2-0 (and.1-1)

Lipsia-Napoli 0-2 (and.3-1)

Sporting Lisbona-Astana 3-3 (and.3-1)

Villarreal-Lione 0-1 (and.1-3)

Zenit-Celtic 3-0 (and.0-1)

Arsenal-Östersunds ore 21.05 (and. 3-0)

Atalanta-Borussia Dortmund ore 21.05 (and. 2-3)

Athletic Bilbao-Spartak Mosca ore 21.05 (and. 3-1)

Braga-Marsiglia ore 21.05 (and. 0-3)

Milan-Ludogorets ore 21.05 (and.3-0)

Salisburgo-Real Sociedad ore 21.05 (and.2-2)



Tutte le qualificate agli ottavi (sorteggio venerdì ore 13 senza teste di serie)

Atletico Madrid (Spagna)

Cska Mosca (Russia)

Dinamo Kiev (Ucraina)

LAZIO

Viktoria Plzen (R. Ceca)

Lione (Francia)

Lipsia (Germania)

Lokomotiv Mosca (Russia)

Sporting Lisbona (Portogallo)

Zenit San Pietroburgo (Russia)