Europa League, Balotelli doppietta: Nizza ai sedicesimi

Sono sedici, adesso, le squadre già qualificate ai sedicesimi di Europa League: a Dinamo Kiev, Arsenal, Lazio, Zenit e Steaua Bucarest che avevano strappato il pass dopo la quarta giornata, si aggiungono Villarreal, Nizza, Viktoria Plzen, Salisburgo, Ostersunds, Real Sociedad, Milan, Atalanta, Lione, Braga e Partizan.



Fari, per quel che riguarda l'Italia, soprattutto sulla festa del Nizza, non tanto perché è nel girone della Lazio, ma perché a trascinare i francesi è Mario Balotelli: l'attaccante conquista e trasforma il rigore che al 5' sblocca la partita con lo Zulte Waregem e al 31' raddoppia da due passi sull'assist di Plea. Nel finale i belgi riaprono il match con Havalainen, ma si arrendono dopo il 3-1 di Tameze e vanno fuori. Non c'è lo zampino di un altro ex milanista, Carlos Bacca, nel 3-2 all'Astana che regala al Villarreal anche la certezza del primo posto: il colombiano gioca titolare, ma c'è bisogno del'ingresso di Bakambu, autore di una doppietta, per centrare l'exploit.



Se il 3-0 del Salisburgo al Guimaraes non meraviglia più di tanto, è di sicuro più sorprendente il primato già conquistato dagli austriaci a un turno dalla fine: nello stesso girone c'è anche il Marsiglia, che sul campo del Konyaspor si è salvato al 93' in dieci contro undici grazie a un autogol. La sorpresa più grande, però, è la qualificazione aritmeticamente ottenuta dall'Ostersunds, club svedese che due settimane e mezzo fa ha chiuso al quinto posto il proprio campionato e che con il 2-0 allo Zorya ha alle spalle squadre come Athletic ed Hertha Berlino, con i tedeschi già eliminati dopo la sconfitta a Bilbao (3-2).



Strappa il pass anche il Viktoria Plzen (2-0 alla Steaua Bucarest), agli spagnoli della Real Sociedad è bastato gol di Oyarzabal al 90' sul campo del Rosenborg per qualificarsi (ma sarebbe stato sufficiente anche lo 0-0), mentre nello stesso gruppo lo Zenit di Mancini vince 2-0 contro il Vardar (gol di Poloz e Rigoni) e non è ancora certo del primo posto. Dopo la clamorosa sconfitta con lo Sheriff Tiraspol, la Lokomotiv Mosca, capolista nel campionato russo, torna pienamente in corsa battendo 2-1 il Copenaghen. Stessa storia per il Colonia che fa l'impresa del giorno superando l'Arsenal e agganciando la Stella Rossa in classifica: dovrà vincere a Belgrado all'ultima giornata per andare avanti.



Nessun problema per il Partizan che grazie al 2-1 sullo Young Boys chiude il discorso qualificazione e può anche sperare di raggiungere il primo posto battendo all'ultima giornata la Dinamo Kiev, sconfitta 3-2 sul campo dello Skendebereu. Fa festa pure il Braga con il 3-1 all'Hoffenheim (eliminato matematicamente).