Europa League, Austria Vienna-Milan: Montella con il 3-5-2

Debutto del Milan nella fase a gironi di Europa League. Alle 19 i rossoneri sfidano l'Austria Vienna in trasferta con il nuovo modulo per provare a riscattare il tonfo in campionato contro la Lazio. Ecco la formazione ufficiale scelta da Montella (3-5-2): Donnarumma; Zapata, Bonucci, Romagnoli; Abate, Kessie, Biglia, Calhanoglu, Antonelli; André Silva, Kalinic.



Esordio da titolare per Romagnoli, rientrato dall'infortunio, prima volta anche per la coppa d'attacco André Silva-Kalinic. Fuori Cutrone e Suso, rimandato anche il ritorno dal 1' di Bonaventura.