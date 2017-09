Europa League, Austria Vienna-Milan 1-5: André Silva fa 3 gol

Due gol nei primi dieci minuti, tre nei primi venti, cinque complessivi: se Vincenzo Montella voleva una risposta immediata dopo il tonfo con la Lazio, il suo Milan gliel'ha data. Certo, l'Austria Vienna gli ha dato una grossa mano, con un atteggiamento tattico scriteriato e una qualità nettamente inferiore a quella dei rossoneri, ma l'atteggiamento mostrato da Bonucci e compagni è stato a lungo impeccabile. La dimostrazione che l'aspetto mentale non va sottovalutato è arrivata nei primi minuti della ripresa, quando Borkovic ha temporaneamente riaperto la gara con un colpo di testa e subito dopo Donnarumma si è esibito in un'uscita avventata. Ci ha pensato André Silva, a quel punto, a scacciare via i fantasmi firmando la tripletta personale.



Il Milan gioca la gara perfetta per 20 minuti, trovando in Calhanoglu un faro probabilmente inatteso: il turco è il primo a provare la conclusione e anche il primo a centrare la porta con un destro poderoso all'incrocio dei pali dopo un'azione avviata dal pressing generoso di Kalinic. Poi, non contento, Calhanoglu regala due assist gioiello ad André Silva, che si conferma centravanti implacabile, come farà anche nella ripresa segnando il 4-1, servito sul filo del fuorigioco (forse leggermente oltre) da Kessié. Al 63' è il neo entrato Suso a chiudere i conti con un gran tiro da fuori deviato da un avversario: a quel punto è sola accademia.



Montella voleva una risposta anche dal nuovo modulo, il 3-5-2, e l'ha ottenuta, a differenza del ritorno contro lo Shkendija. Al di là dei mattatori già citati (Calhanoglu e André Silva, che a lungo andare potranno fare la differenza dando qualità a questo Milan), sono arrivati altri segnali: oositivo il rientro di Romagnoli, Kalinic ha mostrato progressi sul piano della condizione, Kessié è tornato a correre e a non gettare via palloni, Biglia davanti alla difesa è stato il padrone. Il problema è che l'avversario era troppo debole per fare festa e l'impressione è che nel gruppo (dove l'Aek Atene ha vinto 2-1 a Rijeka nell'altra gara) il livello sia basso. Serve una conferma in campionato, serve continuità.