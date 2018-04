Europa League: Atletico Madrid ok, tonfo Borussia Dortmund

Nessun pareggio e qualche sorpresa negli altri ottavi di finali di andata in Europa League. L'Atletico Madrid batte in casa la Lokomotiv Mosca mettendo in discesa la qualificazione: apre Saul Niguez nel primo tempo con un gran sinistro (deviato) dalla distanza, raddoppia Diego Costa in apertura di ripresa e chiude i conti Koke proprio al 90'. Successo prezioso per il Lione che sblocca a metà del secondo tempo con Marcelo, bravo a staccare di testa sull'angolo di Depay: il Cska Mosca dovrà provare a ribaltare il risultato tra una settimana al Parc Olympique Lyonnais.



Sconfitta a sorpresa, invece, per il Borussia Dortmund che va sotto di due reti in casa - entrambe a firma Berisha, prima su rigore e poi di destro poco dentro l'area di rigore - prova a riaprirla con Schurrle ma alla fine deve arrendersi al Salisburgo. Non sbaglia il Marsiglia che in casa contro l'Athletic Bilbao vince 3-1 con le reti di Ocampos (doppietta) e Payet, gli spagnoli sperano con Aduriz. Lo Zenit di Roberto Mancini cade a Lipsia di misura, i tedeschi passano due volte con Bruma e Werner ma nel finale Criscito (che dedica il gol ad Astori) tiene aperte le speranze dei russi. Infine 2-0 dello Sporting Lisbona sul Viktoria Plzen.