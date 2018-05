Europa League, Atletico Madrid-Arsenal 1-0: Simeone in finale

Arsene Wenger non chiuderà la sua lunga carriera all'Arsenal con un trionfo. Nel ritorno delle semifinali di Europa League, dopo l'1-1 dell'andata, i Gunners vengono sconfitti di misura dall'Atletico di Simeone (squalificato, in panchina c'era Burgos) che così vola a Lione (appuntamento il 16 maggio) tornando in finale a distanza di due anni dall'ultima disputata oltreconfine (sconfitta ai rigori in Champions League contro il Real Madrid a San Siro) e a sei dal successo con l'Athletic Bilbao (3-0 nel 2012 a Bucarest).



LA PARTITA

Al 47', dopo una doppia occasione per Griezmann e Koke (tentativi a lato di poco), Diego Costa sblocca la gara del Wanda Metropolitano. L'attaccante ex Chelsea, lanciato splendidamente dallo stesso Griezmann, resiste alla carica di Bellerin e batte di sinistro Ospina.



In svantaggio i Gunners vanno all'assalto dei colchoneros che resistono con parecchi affanni (Welbeck non aggancia da due passi e la botta di Mkhitaryan mette i brividi a Oblak) affidandosi poi alle pericolose ripartenze non sempre sfruttate a dovere. Il forcing finale non porta i frutti sperati dai londinesi: a far festa sono i Rojiblancos.