Europa League, Atletico ai quarti, Zenit, Lione e Dortmund fuori

Le sorprese più grandi arrivano in coda: vanno fuori dall'Europa League Lione e Borussia Dortmund. I francesi, semifinalisti nella passata stagione, erano forti dell'1-0 in Russia, ma hanno perso 3-2 al ritorno contro il Cska Mosca e vanno a casa: decisivi il gol di Golovin e l'uno-due Musa-Wernbloom tra il 60' e il 65'. A Salisburgo, invece, finisce l'avventura del Dortmund che doveva ribaltare il 2-1 subito in Germania e invece non è andato oltre lo 0-0.



Ecco il quadro completo delle qualificate ai quarti di finale (sorteggio venerdì ore 13):



Arsenal (Inghilterra)

Atletico Madrid (Spagna)

Cska Mosca (Russia)

LAZIO

Lipsia (Germania)

Marsiglia (Francia)

Salisburgo (Austria)

Sporting Lisbona (Portogallo)



Nel pomeriggio la prima squadra a qualificarsi era stata l'Atletico Madrid. Il risultato del Wanda Metropolitano non lasciava grandi speranze alla Lokomotiv Mosca ma in Russia è andata anche peggio: Simeone dopo il 3-0 dell'andata, vince 5-1. Per l'occasione il Cholo lascia inizialmente Griezmann in panchina e viene premiato da Fernando Torres che parte dal primo minuto e segna una doppietta (il primo su calcio di rigore) tra il 65' e il 70'. In precedenza il botta e risposta Correa-Rybus (gran sinistro da fuori area) nel primo tempo e la rete di Saul in apertura di ripresa per il definitivo sorpasso dell'Atletico Madrid che poi arrotonderà con El Niño e pure con Griezmann, entrato nel finale e protagonista della rete che chiude il match.



Strappano il pass anche Marsiglia e Lipsia. I francesi ripetono il successo dell'andata contro l'Athletic Bilbao mettendo in cassaforte la qualificazione già nel primo tempo con il rigore conquistato e trasformato da Payet, poi nella ripresa arriva il bellissimo raddoppio dell'ex milanista Ocampos, bravo sia nella preparazione al tiro che nel destro a giro dal limite. Per i baschi inutile il pasticcio di Mandanda che porta al gol della bandiera di Inaki Williams: poco dopo Aduriz si fa espellere e le già tenui speranze (avrebbero dovuto segnare 5 gol), crollano definitivamente per la gioia di Rudi Garcia.



Il Lipsia, invece, resiste agli assalti dello Zenit e fa fuori Mancini: Augustin porta in vantaggio i tedeschi al 22', prima dell'intervallo Driussi pareggia su assist di Criscito: nella ripresa il 2-1 di Zabolotnyi viene annullato per fuorigioco, poi Werner sbaglia il rigore che avrebbe chiuso i conti all'82' facendoselo parare da Lunev. Ma per i russi è troppo tardi e il gol che porterebbe la partita ai supplementari non arriva.



Ai supplementari vanno Viktoria Plzen e Sporting Lisbona: i cechi vincono 2-0 con doppietta di Bakos, al 91' Dost sbaglia il rigore e sulla respinta Bruno Fernandes fallisce forse ancor più clamorosamente il tap-in della qualificazione. Poco male: l'ex trequartista di Sampdoria e Udinese si riscatta con il corner che nel recupero del primo tempo supplementare porta al gol di Battaglia che manda avanti i portoghesi.