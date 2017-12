Europa League: Atalanta prima, sconfitte per Milan e Lazio

Sconfitta indolore per la Lazio, missione compiuta per l'Atalanta, altra brutta figura del Milan che perde la sua prima partita in Europa League: ecco il resoconto delle gare dei tre club italiani che sono scesi in campo già certi di aver conquistato la qualificazione ai sedicesimi e nella fase a eliminazione diretta saranno tutte teste di serie.



ZULTE WAREGEM-LAZIO 3-2

Simone Inzaghi approfitta della situazione di classifica già consolidata per lanciare una sorta di Lazio-bis con tanti giovani: nel 3-5-2 di partenza, infatti, hanno trovato posto Gabarron e Ramos Marchi in difesa con Crecco e Murgia in mezzo e Palombi in attacco. Un'alchimia che in Belgio funziona poco da subito, dopo sei minuti Zulte Waregem in vantaggio con De Pauw che salta di testa su Gabarron. Il raddoppio degli ospiti arriva con Heylen che anticipa Ramos Marchi ma i biancocelesti vengono rianimati dall'ingresso di Lucas Leiva che prima serve Caicedo per l'1-2 e poi pareggia di tacco. Quando sembra che la Lazio possa addirittura ribaltare il match arriva il gioiello da fuori area di Iseka: il fratellastro di Batshuayi regala una gioia per i tifosi di casa. Per Inzaghi arriva comunque la nota lieta del rientro in campo per Felipe Anderson, entrato al 55' e protagonista di una discreta porzione di gara.