Europa League, Atalanta avanti: Zapata e Cornelius stendono l'Hapoel Haifa

Dopo il 4-1 con cui si era imposta nella gara d'andata l'Atalanta si conferma anche nella sfida di ritorno, giocata a Reggio Emilia, contro l'Hapoel Haifa. I nerazzurri battono 2-0 gli israeliani, grazie alle reti di Duvan Zapata (71') e Andreas Cornelius (92') e si qualificano ai playoff di Europa League. Nel prossimo turno se la dovranno vedere contro i danesi del Copenaghen.



Nel post partita Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Non era facile con l'inizio del campionato alle porte e anche la prossima settimana, tra Roma e Copenaghen, sarà importante per il prosieguo della stagione. Zapata? Il gol gli dà fiducia, sta crescendo, ma è chiaro che avrà bisogno di un po' di tempo per ambientarsi"-. Sul rinvio delle partite di Genoa e Sampdoria: "Quando capitano queste tragedie non si sa mai quale sia la condizione migliore, se bisogna fermarsi a riflettere o meno. In questi casi non critico né una scelta né l'altra. Quello che deciderà la lega andrà bene per me".