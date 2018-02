Europa League: Arsenal-Milan, Wenger: "Possiamo farcela"

L'urna di Nyon ha sorteggiato una grande sfida per gli ottavi di Europa League: Milan-Arsenal. Se da parte rossonera il ds Mirabelli ha parlato di "rispetto e nessuna paura", Arsene Wenger ha preferito rimandare il discorso all'8 marzo, giorno del match di andata: "Abbiamo buone possibilità sia contro il Manchester City (in Premier League, ndr) che contro il Milan: sono entrambi avversari difficili, anche se diversi. Ma adesso la priorità è il campionato, per il Milan ci sarà tempo".



La prudenza, invece, non sembra far parte dei tifosi dei Gunners: un sondaggio (ancora aperto, con risultati quindi in evoluzione) pubblicato sul sito ufficiale Arsenal.com, rivela dati molto più che ottimistici. Il 61% del campione crede che la squadra vincerà la coppa, un altro 22% crede di passare comunque gli ottavi per poi fermarsi in semifinale (10%) o di arrivare ai quarti di finale/secondo posto (entrambi al 6%) e solo il 17% pensa che sarà il Milan a passare nel doppio confronto del prossimo mese.