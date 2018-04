Europa League, Arsenal e Atletico ok, Marsiglia k.o. a Lipsia

Un giocatore come Ozil in Europa League sembra quasi un extraterrestre: il suo nome non compare nel tabellino, ma come contro il Milan il trequartista tedesco fa il fenomeno ed è decisivo nel 4-1 dell'Arsenal al Cska. Sono le sue magie, prima ancora che le doppiette di Ramsey e Lacazette, a lasciare il segno nell'andata dei quarti di finale, dove il fattore campo la fa da padrone con i successi di Atletico e Lipsia, oltre che dei Gunners e della Lazio.



Wenger mette a frutto l'evidente superiorità della propria squadra che punta decisamente all'unico trofeo per il quale è ancora in corsa: l'azione del primo gol, con l'assist di Bellerin per Ramsey è un inno al calcio e il pari temporaneo di Golovin con una punizione meravigliosa non mette paura all'Arsenal che scatena il furetto Ozil. Il tedesco conquista il rigore del 2-1 trasformato da Lacazette, manda in porta Ramsey (che si inventa un gol capolavoro col tacco) e poi serve ancora a Lacazette l'assist del 4-1. Tutto nel primo tempo, pratica archiviata e ritorno senza grandi preoccupazioni.



Rispetta il pronostico anche l'Atletico Madrid, con l'aiuto determinante dei difensori dello Sporting Lisbona, evidentemente frastornati più che stimolati dalla visita di Cristiano Ronaldo nel pomeriggio. I portoghesi regalano un gol dopo un minuto, facendosi rubare palla al limite dell'area da Diego Costa, poi bravo a servire a Koke la palla dell'1-0. Al 40' tocca a Griezmann approfittare di un buco per firmare il definitivo 2-0. Arriva nel recupero del primo tempo, invece, il bel gol di Timo Werner che dà il successo al Lipsia sul Marsiglia di Garcia: l'1-0, però, può essere ribaltato dai francesi nella gara di ritorno.