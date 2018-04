Europa League: Arsenal-Atletico 1-1, Marsiglia-Salisburgo 2-0

Clamorosa occasione sprecata dall'Arsenal nell'andata delle semifinali di Europa League contro l'Atletico Madrid. I Gunners giocano oltre 80 minuti in superiorità numerica (espulso Vrsaljko), dominano per gran parte della partita, ma poi si fanno raggiungere sull'1-1 nel finale di gara e dovranno andare a prendersi una qualificazione che sembrava in discesa vincendo (o pareggiando dal 2-2 in su) al Wanda Metropolitano. Espulso anche Simeone, le reti, entrambe nella ripresa, portano le firme dei due amici Lacazette e Griezmann.

Arsenal-Atletico Madrid 1-1 (tabellino e cronaca)

Pronti via e l'Arsenal parte subito a mille: dopo 6' super occasione per Lacazette che scheggia il palo, un minuto dopo il francese di testa costringe Oblak a un grande intervento. Al 9' l'episodio che cambia la partita e forse la doppia sfida, Vrsaljko interviane col piede a martello e si becca il secondo giallo, Simeone va su tutte le furie e tre minuti dopo viene espulso anche lui. In superiorità numerica i Gunners dominano, Oblak respinge di piede su Welbeck (20'), dieci minuti dopo ci prova Monreal. La reazione dell'Atletico è firmata Griezmann, ma Ospina respinge e si va al riposo a reti inviolate.

Anche nella ripresa continua il dominio territoriale dell'Arsenal, che gioca stabilmente nella metà campo degli spagnoli, ma non arriva quasi mai alla conclusione: il muro dell'Atletico regge fino al 60', quando una palla persa in uscita dalla difesa spagnola libera Wilshare, che la mette in mezzo per il colpo di testa sottomisura di Lacazatte, 1-0 Gunners. Passano dieci minuti e gli inglesi hanno la grande chance per il 2-0, ma il colpo di testa del solito Lacazette finisce sul fondo di pochissimo. L'Atletico soffre sulle palle alte, così Simeone, che guarda dalla tribuna, ordina il cambio e allo stesso tempo manda un messaggio ai suoi: dentro Savic per Correa, vale a dire "proviamo a portare a casa lo 0-1". I Gunners continuano a spingere alla ricerca del raddoppio, ma con l'ingresso dell'ex Fiorentina gli spagnoli alzano la difesa e riescono a respirare un po'. A dieci dal termine clamoroso svarione della difesa inglese che cambia completamente la partita: Koscielny sbaglia e regala una prateria a Griezmann, il francese batte Ospina e ammutolisce l'Emirates. La reazione degli inglesi non si fa attendere, a 5' dal termine Ramsey tira a botta sicura, ma Oblak si supera e mette in corner.