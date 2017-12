Europa League, André Silva nella top 11 dei gironi

Non è un momento positivo per gli attaccanti del Milan e per André Silva in particolare che si porta sulle spalle quei 40 milioni di euro pagati in estate per strapparlo al Porto ma il portoghese può comunque essere soddisfatto del suo percorso sin qui in Europa League: 10 partite e otto gol segnati considerando anche le qualificazioni (zero in nove gare in serie A, invece).



Ecco perché l'Uefa lo ha inserito nella miglior formazione dell'Europa League dopo i gironi, unico giocatore di squadre italiane assieme a Freuler dell'Atalanta. Ecco la top 11: Keita (Ostersunds); Lainer (Salisburgo), Papagiannopoulos (Ostersunds), Luftner (Copenhagen), De La Bella (Real Sociedad); Rigoni (Zenit), Canales (Real Sociedad), Freuler (Atalanta), Verbic (Copenhagen); Aduriz (Athletic Bilbao), André Silva (AC Milan).