Europa League, altro ko per l'Inter. Tris della Fiorentina

Era evidente che Stefano Vecchi, in poche ore, non potesse sistemare una situazione difficile come quella in casa Inter, eppure per più di un tempo ha cullato l'idea di tornare a Milano con una vittoria. Merito di una prestazione inizialmente solida ma poi, con l'andare della partita, difetti e vizi della squadra nerazzurra sono emersi impietosamente e neppure i soliti Handanovic (rigore parato) e Icardi (gol del vantaggio) hanno potuto niente contro un Southampton più organizzato, più motivato e che si prende la rivincita della sfida di San Siro. Ora la situazione in Europa League è ancora più disperata, lo Sparta e gli inglesi hanno messo un bel solco da Inter e Hapoel nel gruppo K e solo la matematica lascia qualche speranza ai nerazzurri. Tutto bene, invece, per la Fiorentina che ritrova il sorriso dopo le delusioni in campionato e liquida il fanalino di coda del gruppo J, lo Slovan Liberec: merito di un grande Ilicic e di Kalinic che in campo europeo dimostra sempre di trovarsi a suo agio. Anche la qualificazione agli ottavi si avvicina, il primato nel girone rimane solido con tre punti sul Qarabag e sei sul Paok Salonicco.

SOUTHAMPTON-INTER 2-1 (Tabellino, classifiche e cronaca)

Vecchi riparte da un 4-4-1-1 che però a seconda dei momenti diventa 4-2-3-1 ma soprattutto un più scolastico 4-4-2 che dà qualche certezza in più a un'Inter comunque non irresistibile. I nerazzurri resistono alla forza propulsiva inglese, che si concretizza più che altro con tiri da fuori, di inizio match. Pian piano l'Inter esce dal guscio e trova anche il vantaggio con Icardi: grande azione di Candreva che serve Perisic sul quale interviene Cuco Martina ma il capitano nerazzurro trova la coordinazione giusta di sinistro per bucare Forster. Al 46' Gil concede rigore (ma Perisic non prende volontariamente il pallone con il gomito), Handanovic si supera su Tadic. Come all'andata, i nerazzurri si aggrappano al loro portiere che, dopo il miracolo su van Dijk, su non può nulla sulla zampata ancora dell'olandese che approfitta della respinta della traversa per anticipare Ranocchia e fare 1-1. Il gol subìto intristisce l'Inter e rilancia il Southampton, che pochi minuti dopo trova anche il vantaggio con il goffo autogol di Nagatomo sul bel cross di Tadic. Nel finale Vecchi lancia nella mischia anche Eder e Biabiany, Icardi ci prova da 25 metri impegnando Forster ma sono gli inglesi ad andare vicini al gol con la grande azione di Redmond con tiro che finisce di poco a lato.

CLASSIFICA GRUPPO K: Sparta Praga 9, Southampton 7, Hapoel 4, Inter 3



FIORENTINA-SLOVAN LIBEREC 3-0 (Tabellino, classifiche e cronaca)

La Fiorentina europea funziona sempre bene nonostante il mini-turnover di Sousa che lancia il baby-Chiesa e lascia Ilicic in assistenza a Kalinic. La partita inizia lenta, con i viola in timido pressing offensivo: prima occasione con Ilicic ma il destro dello sloveno batte sul palo. Il numero 72 viola si riprende tutto con gli interessi alla mezz'ora procurandosi (intervento ingenuo del falloso Sukennik) e segnando un calcio di rigore. L'azione del raddoppio nasce ancora dal piede di Ilicic che, con la sciagurata collaborazione di Coufal, lascia Kalinic libero di scartare Hladky e segnare il 2-0. Cristoforo, al 73', mette la parola fine al match con un gran tiro che sbatte contro il palo e si insacca alle spalle del portiere ceco.

CLASSIFICA GRUPPO J: Fiorentina 10, Qarabag 7, Paok 4, Slovan Liberec 1

Ajax-Celta Vigo 3-2

Braga-Konyaspor 3-1

Gent-Shakhtar 3-5

Nizza-Salisburgo 0-2

Panathinaikos-Standard Liegi 0-3

Paok-Qarabag 0-1

Schalke-Krasnodar 2-0

Sparta Praga-Hapoel 2-0

Villarreal-Osmanlisport 1-2

Zurigo-Steaua Bucarest 0-0



