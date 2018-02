Europa League, alle 13 il sorteggio degli ottavi LIVE

L'Italia si presenta al sorteggio degli ottavi di finale di Europa League dimezzata: fuori Napoli e Atalanta, in corsa Lazio e Milan. Alle 13 a Nyon il sorteggio, che sarà libero: c'è dunque il pericolo di un derby italiano. Ma a questo punto della competizione c'è poco da scegliere, le avversare più abbordabili per Inzaghi e Gattuso vengono dall'Est, al netto delle condizioni ambientali: i cechi del Viktoria Plzen, gli ucraini della Dinamo Kiev e i russi della Lokomotiv Mosca.



Tolte queste tre squadre e le due italiane, ne rimangono undici tutte da prendere con le pinze. Si parte dagli avversari più temibili: l'Atletico Madrid, l'Arsenal e il Borussia Dortmund. Un gradino sotto ecco Lipsia, Zenit San Pietroburgo, Lione e Marsiglia. Infine Athletic Bilbao, Sporting Lisbona, Salisburgo e Cska Mosca.



Quattro le regole del sorteggio: niente teste di serie, consentiti derby tra squadre dello stesso Paese, le squadre russe non possono sfidare quelle ucraine e la squadra sorteggiata per prima giocherà in casa all'andata.