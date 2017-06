Europa League, Ajax-United 0-2: a Stoccolma trionfa Mourinho

Alla Friends Artena è trionfo United e dopo i terribili fatti di Manchester probabilmente è giusto così. La squadra di Mourinho batte 2-0 l'Ajax nella finale di Stoccolma e solleva l'Europa League per la prima volta nella sua storia, a decidere il match le reti, una per tempo, di Pogba e Mhkitaryan. Un successo che permette ai Red Devils di completare il 'tripletino' (Community Shield e Coppa di Lega) e che li qualifica alla fase a gironi della prossima Champions League. L'Ajax, troppo giovane e inesperta per tenere testa a questo Manchester, resta comunque la sorpresa della competizione e merita solo applausi.

L'avvio è tutto di marca United, gli inglesi partono forte e costringono l'Ajax sulla difensiva prendendo il possesso del centrocampo, dove Pogba domina fisicamente e tarpa le ali alla fonte del gioco degli olandesi, Klaassen.

Il francese è il primo ad andare al tiro dopo solo 30 secondi, poi ci prova Fellaini, la risposta dell'Ajax porta la firma di Traorè, ma al 18' il pressing alto dei Red Devils paga i primi dividendi: brutto errore da rimessa laterale dei Lancieri, Mata ruba palla e serve Fellaini, appoggio per l'accorrente Pogba e botta da fuori che diventa imparabile dopo la deviazione di Sanchez.

Dopo il gol il Manchester abbassa il ritmo, Valencia sfiora il raddoppio a metà primo tempo, poi gli olandesi si sbloccano mentalmente e nel finale guadagnano campo, fanno possesso palla e gestiscono il pallino del gioco. Senza però riuscire a sfondare, per merito dell'ordine tattico della difesa di Mourinho (ottima la prova di Darmian).

Si chiude così sull'1-0 una prima frazione in generale equilibrata, ma nella quale la maggiore esperienza dei Red Devils è apparsa evidente sia nei primi minuti, quando gli olandesi sembravano intimoriti, sia sotto porta (leggasi ultimo passaggio o convinzione nelle conclusioni), sia nell'approfittare degli errori degli avversari, come fatto dagli inglesi in occasione del vantaggio.

La ripresa inizia con gli stessi 22 in campo e alla primissima occasione lo United raddoppia sfruttando la maggiore fisicità e i centimetri in più: dopo un batti e ribatti aereo nato da palla ferma, risolve in acrobazia da due passi Mhkitaryan, al sesto gol nella competizione (il capocannoniere è Dzeko con 8, insieme a Giuliano dello Zenit).

Il gol del 2-0 è pesante come un macigno per l'Ajax, che nonostante la buona volontà continua a sbattere contro il muro difensivo eretto da quella vecchia volpe di Josè Mourinho. Lo United attende dietro la linea della palla, frustra ogni offensiva dei Lancieri, e quando può colpisce (Fellaini ha la palla per chiuderla al 65' ma il suo colpo di testa è troppo centrale).

Il Manchester gestisce la gara senza affanni e non rischia praticamente mai, i giocatori dell'Ajax hanno ottime qualità individuali, ma la maggiore organizzazione degli inglesi imbriglia la manovra olandese e a correre i rischi maggiori è Onana, che si oppone alle conclusioni di Rushford e Pogba.

Nel finale non succede praticamente nulla a parte l'ingresso di Rooney (alla presenza numero 559 coi Red Devils), gli ultimi minuti passano in attesa del triplice fischio e quando arriva per i tifosi inglesi è festa. Ne avevano tanto bisogno.