Europa League, 0-0 tra Astra Giurgiu e Roma. Sassuolo-Genk rinviata a venerdì per nebbia

Nell'ultima giornata del girone E di Europa League la Roma pareggia 0-0 contro l'Astra Giurgiu. Si giocherà invece domani alle 12:30 la gara tra Sassuolo e Genk, rinviata a causa della fitta nebbia a Reggio Emilia.



Spalletti vara il turnover considerata la qualificazione e il primo posto ottenuti già nel turno precedente, e in vista della sfida con il Milan all'Olimpico. Szczesny osserva un turno di riposa: in porta c'è Alisson. Al centro della difesa si rivede Vermaelen, in coppia con Juan Jesus, mentre sugli esterni giocano Bruno Peres e Seck. In mezzo al campo spazio a Emerson Palmieri, Strootman (squalificato contro i rossoneri) e Gerson. Il trio offensivo è composto da Iturbe, Totti ed El Shaarawy. In avvio il ritmo del match è molto basso, con i giallorossi che fanno girare il pallone per provare poi a sorprendere gli avversari con improvvise fiammate. La prima occasione per i capitolini arriva al 34' quando un tiro di Iturbe si trasforma quasi in un assist per Totti: il numero 10 manca la deviazione vincente per pochi centimetri. Nel frattempo Spalletti passa alla difesa a 3 avanzando Bruno Peres e spostando Emerson a sinistra. Proprio il brasiliano rimedia a un errore di Seck evitando guai ad Alisson. Il portiere è pronto nel finale di frazione sul tentativo di Lovin.



In avvio di ripresa viene annullato un gol ad Alibec per un fallo (dubbio) ai danni di Emerson Palmieri che aveva sbagliato l'intervento. Il numero 7 al 55' viene ammonito per proteste dopo un intervento discutibile di Gerson nei suoi confronti, non ritenuto irregolare dall'arbitro Gocek. La squadra romena insiste e Seto spreca calciando debomente da posizione molto favorevole. Spalletti corre ai ripari: entrano Nainggolan e Dzeko al posto rispettivamente di Strootman ed El Shaarawy. Il centrocampista belga ci prova subito, al 71', con un destro insidioso che termina sul fondo. E' un buon momento per la Roma, che preme e costringe l'Astra Giurgiu a chiudersi nella sua metà campo. A 3' dal termine Dzeko sfiora il vantaggio con un colpo di testa e nel recupero Iturbe calcia alle stelle in area vversaria. Finisce 0-0.



Marcatori, tabellini, risultati e classifiche



GIRONE A

Feyenoord-Fenerbahce 0-1

Zorya-Manchester United 0-2

Classifica: Fenerbahce 13, Manchester United 12, Feyenoord 7, Zorya 2



GIRONE B

Apoel Nicosia-Olympiacos 2-0

Young Boys-Astana 3-0

Classifica: Apoel Nicosia 12, Olympiacos 8, Young Boys 8, Astana 5



GIRONE C

Anderlecht-Saint Etienne 2-3

Mainz-Qabala 2-0

Classifica: Saint Etienne 12, Anderlecht 11, Mainz 9, Qabala 0



GIRONE D

Az Alkmaar-Zenit San Pietroburgo 3-2

Maccabi Tel Aviv-Dundalk 2-1

Classifica: Zenit San Pietroburgo 15, Az Alkmaar 8, Maccabi Tel Aviv 7, Dundalk 4



GIRONE E

Viktoria Plzen-Austria Vienna 3-2

Astra Giurgiu-Roma 0-0

Classifica: Roma 12, Astra Giurgiu 8, Viktoria Plzen 6, Austria Vienna 5



GIRONE F

Rapid Vienna-Athletic Bilbao 1-1

Sassuolo-Genk rinviata per nebbia

Classifica: Athletic Bilbao 10, Genk 9, Rapid Vienna 6, Sassuolo 5 (Genk e Sassuolo una partita in meno)