Europa League,

Avvio di gara sofferto per i rossoneri che subiscono la pressione della squadra bulgara. Al 5' Lukoki prima sfiora il bersaglio grosso su punizione dalla sinistra e poi chiama Donnarumma alla respinta con i pugni direttamente da calcio d'angolo. La squadra di Gattuso commette molti errori nella costruzione del gioco ma con il passare dei minuti sembra crescere e si fa vedere dalle parti di Renan con Cutrone , murato da Plastun . Si tratta però di un'illusione: il Diavolo ricomincia a faticare tremendamente e l'undici di Dimitrov spreca una buona chance con Swierczok che non approfitta della pessima uscita di Donnarumma. Nel finale di frazione il Milan finalmente accelera: Bonaventura , dopo un ottimo dribbling, lascia partire un potente sinistro che lambisce la traversa. E' il preludio alla rete del vantaggio a firma del solito Cutrone : al 45' il centravanti sfiora di testa quel tanto che basta sul traversone di Calhanoglu dal lato mancino. All'inizio del secondo tempo i padroni di casa alzano il ritmo e vanno vicinissimi al pari: la botta di destro di Dyakov colpisce l'incrocio dei pali. Nel momento più difficile i rossoneri trovano il raddoppio: Ricardo Rodriguez trasforma al 63' il rigore concesso dall'arbitro Milorad per intervento falloso di Moti ai danni di Cutrone.

BORUSSIA DORTMUND-ATALANTA

La prima occasione del match capita sui piedi di Reus: il numero 11 al termine di un'azione di contropiede spedisce sul fondo da posizione favorevole graziando Berisha. La risposta dei bergamaschi è affidata a Cristante, chiuso all'ultimo da Papastathopoulos: sul corner seguente Caldara in tuffo di testa non riesce a indirizzare la sfera in rete. In un continuo susseguirsi di emozioni i padroni di casa vanno a un passo dal vantaggio (il destro di Schurrle, deviato da De Roon, va a sbattere sul palo esterno) mentre la conclusione del Papu Gomez termina alta non di molto. Al 30' l'equilibrio viene rotto da Schurrle: l'esterno si inserisce centralmente soprendendo la retroguardia nerazzurra e non lascia scampo a Berisha con un tocco di destro (assist di Piszczek). I gialloneri inistono mettendo alle corde i betgamaschi, brav a reggere e ad 'addormentare' il gioco nella parte conclusiva del primo tempo.



Nella ripresa l'Atalanta agguanta il pari al 51': Spinazzola mette in mezzo, Ilicic sfrutta un intervento a vuoto di Toljan e batte di sinistro Burki. 5' più tardi lo sloveno firma il sorpasso insaccando dopo una corta respinta dell'estremo difensore svizzero sul tiro cross di Cristante.