Euro2020, Roma svela il logo: e Malagò fa il baciamano alla Raggi

Dalle tensioni derivanti dal 'No' alle Olimpiadi, al baciamano per gli Europei. L'inaspettato siparietto è andato in scena tra il presidente del Coni Malagò e la sindaca di Roma Virginia Raggi, che si sono incontrati nella ‘Sala delle Armi’ del Foro Italico a Roma, dove è stato svelato dal neo presidente della Uefa Ceferin il logo ufficiale di ‘UEFA EURO ROMA 2020’. La Raggi, dopo aver salutato Tavecchio, si stava dirigendo verso il posto a lei assegnato quando il numero uno dello sport azzurro ha esclamato “Signora sindaca…” e dopo aver richiamato la sua attenzione le ha dedicato un caloroso baciamano. "Se mi aspettavo delle scuse dalla Raggi? Una donna non deve mai chiedere scusa" ha puntualizzato poi il presidente del Coni.

MALAGO': "COMPLIMENTI ALLA UEFA"

"Il Coni -ha detto Malagò- è al servizio di tutte le federazioni e di tutti gli eventi nazionali e internazionali. Siamo al servizio di quelle che sono le grandi opportunità e delle manifestazioni che si vogliono portare nella nostra città. Per questo faccio i complimenti all'Uefa che è stata lungimirante e premonitrice nell'aver allargato l'Europeo a più paesi. Il Coni è onorato di poterlo ospitare e saprà dimostrare come ha sempre fatto in passato di essere al servizio dello sport".

RAGGI: "ORGOGLIOSI DI OSPITARE L'EUROPEO"

"Sono onorata di essere qui - ha detto il sindaco Raggi - e contenta di dire che Roma ospiterà quattro partite dell'Europeo di calcio del 2020. Sapere di poter ospitare un evento così importante ci rende orgogliosi. Il calcio per noi deve rappresentare una grande leva per l'integrazione e uno strumento per diffondere il valore del rispetto".