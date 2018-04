Eto'o come Weah, si candida alla presidenza del Camerun

Dal calcio alla politica. Samuel Eto'o vuole seguire le orme di George Weah, con la differenza che l'attaccante ex Inter e Barcellona a calcio ci gioca ancora, da gennaio è la punta del Konyaspor in Turchia, dopo due stagioni e mezzo trascorse all'Antalyaspor. Attraverso un'intervista rilasciata alla rivista Jeune Afrique, Eto'o ha svelato il proprio sogno nel cassetto: "Diventare presidente del Camerun".

"Non vedo perché non possa occupare il posto di presidente della Repubblica del Camerun - ha detto l'attaccante che con la maglia dei Leoni indomabili ha segnato 56 gol partecipando a 4 Mondiali - Sogno quel posto come Giulio Cesare sognava con Roma!". Attualmente il presidente del Camerun è Paul Biya, 85 anni, in carica dal 1982, ma Eto'o sembra già avere le idee chiare in caso di elezione: "Il primo ministro dovrà tenere sotto di lui 11 ministri e 7 segretari di stato, in una tattica molto equilibrata, flessibile, che rispetti lo spirito collettivo - ha detto - Se mi ispiro a Weah? Sono io un modello per lui!".