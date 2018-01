Estoril, la tribuna scricchiola: i tifosi del Porto in campo

Paura e momenti di apprensione durante Estoril-Porto del campionato portoghese: al 41' della partita, in quel momento sull'1-0 per i padroni di casa, i circa 2.500 tifosi ospiti si sono improvvisamente riversati in campo per paura che la tribuna crollasse.



Secondo la ricostruzione, si sarebbero sentiti scricchiolii mentre la parte centrale della tribuna si è imbarcata. La zona sottostante dei bagni ha iniziato a presentare crepe come testimoniano le numerose foto sui social (stesso discorso dietro alle panchine, dove si notava una fessura all'interno di un muro): per fortuna non si hanno notizie di feriti. Lo stadio António Coimbra da Mota risale al 1939.



Partita interrotta e non più ripresa, l'Estoril potrebbe anche perderla a tavolino visto che il regolamento prevede questa eventualità nel caso che una gara non si concluda a causa di problemi di sicurezza.

LE CREPE NEI BAGNI