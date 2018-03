Espanyol, Sanchez crolla alla notizia della morte di Astori

La notizia della morte di Davide Astori ha colpito tutti nel mondo del calcio, non solo in Italia. Dopo il caso di Diego Lopez, una situazione simile arriva dalla Liga: Carlos Sanchez, compagno di squadra alla Fiorentina dell'ex capitano viola dal 2016 al 2018, ha avuto un mancamento una volta saputa la tragedia. Il colombiano è stato sorretto da alcuni compagni ed è rientrato negli spogliatoi in lacrime. "Sta bene, ma per lui è stata una notizia terribile", ha spiegato Victor Sanchez.

Este es el momento tras el @LevanteUD - @RCDEspanyol que cuenta @Jordi_gosalvez en el que le comunican a Carlos Sánchez el fallecimiento de Astori ex compañero suyo en la @acffiorentina pic.twitter.com/PtfKGVhBQt — Radioestadio (@Radioestadio) 4 marzo 2018