Eriksson: "Ho avuto tante donne, ma non sono mai stato infedele"

Una carriera da protagonista in panchina in giro per il mondo e un chiodo fisso per le belle donne, benvenuti nel mondo di Sven-Goran Eriksson. L'ex allenatore svedese, che è tornato in patria da disoccupato ma sogna di tornare presto in panchina, si racconta in una lunga intervista all’Expressen in cui parla un po' di tutto, dagli anni a Roma ("Quelli nella grande Lazio sono stati gli anni migliori della mia vita"), all'avventura in Cina ("Lì ho guadagnato tantissimo, ci sono un sacco di soldi"), fino all'esperienza travagliata sulla panchina dell'Inghilterra con i tabloid d'Oltremanica che hanno invaso la sua sfera privata.

"Vorrei che la gente pensasse al calcio quando sente parlare di me, alle belle cose che ho fatto. Ma credo che alcuni pensino soltanto alle donne quando sentono il mio nome. Purtroppo..." ha detto Eriksson, che prova a giustificare le sue scelte in fatto di vita privata (che gli sono costate qualcosa anche a livello professionale): "Se il News of the World non avesse intercettato il mio cellulare e letto i miei sms non sarebbe mai uscito nulla in pubblico. Ho avuto tante donne, ma non sono mai stato infedele a Nancy perché non eravamo sposati. Io ragiono così".

Oggi la nuova fidanzata di Eriksson è una modella panamense, Yaniseth Alcides, ma quando gli chiedono chi sia l'amore della sua vita lo svedese risponde: "Perché non si possono avere più donne contemporaneamente? Che ci posso fare se mi innamoro così facilmente". Ma che cosa vedono in lui le donne? "I soldi ed il fatto che sono famoso, credo... Poi spero che vedano anche qualcosa di più".

A proposito di soldi, Eriksson racconta di averne guadagnati e persi davvero tanti. Per esempio ha portato in tribunale il suo ex investitore, Samir Khan, che gli aveva fatto sparire 10 milioni di euro: "Ho vinto, ma Khan è in bancarotta e non ho visto tornare neanche un euro" ha detto l'ex tecnico prima di confessare che "Cercherò di non stare male ora come quando mi hanno licenziato da c.t. in Inghilterra. Ma vorrei allenare ancora, il calcio è la mia vita".