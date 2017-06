Enzo Zidane, debutto da sogno: gol all'esordio in Coppa del Re

Uno Zidane torna a segnare al Santiago Bernabeu dopo esattamente 10 anni e 9 mesi dall'ultima volta, quando Zinedine salutò i Blancos con un gol al Villarreal il 7 maggio del 2006.

Il figlio dell'allenatore delle Merengues, al debutto assoluto in prima squadra nella sfida di Coppa del Re contro il Leonesa, ha infatti trovato la sua prima rete in maglia blanca andando in rete dopo soli 17 minuti dal suo ingresso in campo al posto di Isco nel 6-1 rifilato dalla capolista della Liga al piccolo club di Lèon.

Fisico e movenze simili al padre, Enzo, che è stato chiamato così in onore dell'idolo di Zizou Francescoli, ha segnato con un preciso tiro dal limite dell'area dopo una bella combinazione con Odegaard e Mariano. Per il talentuoso figlio d'arte il debutto nel grande calcio col Real Madrid è arrivato dunque a 21 anni, età alla quale suo padre era già alla sua seconda stagione da titolare con il Bordeaux.