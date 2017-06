Enock Balotelli: "Il gesto di Pellè? Se lo avesse fatto Mario sarebbe successo un casino"

Sulla vicenda Pellè ha voluto dire la sua anche Enock Balotelli, fratello di Supermario. "A fine partita mi sono domandato, ma se lo avesse fatto Mario che casino sarebbe saltato fuori. La differenza è che Mario sta maglia la rispetta veramente ed è una seconda pelle per lui" si legge sul profilo Instagram di Enock, che ha definito il gesto di Pellè "bruttissimo".



"Quando Mario è stato in Nazionale è perché se l'ho è sempre meritato e se faceva una cazzata non veniva convocato o se ne stava in panchina...dall'altra parte meglio che non commento...." ha concluso Enock, lasciando di intendere di avere molto altro da dire al riguardo...