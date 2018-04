Empoli, ce l'hai fatta: basta un pari per la Serie A

Al triplice fischio di Empoli-Novara al Castellani esplode la festa attesa da un anno intero, da quando i toscani lasciarono la Serie A con l'obiettivo di tornarci subito. Obiettivo raggiunto con quattro giornate d'anticipo per la squadra di Andreazzoli, che ha letteralmente dominato il campionato segnando la bellezza di 83 gol e perdendo soltanto cinque volte. Agli azzurri basta l'1-1 casalingo firmato Caputo, capocannoniere del campionato con 26 reti, perché dietro Parma e Frosinone si suicidano, sprecando l'occasione di allungare sul Palermo, travolto ieri dal Venezia di Pippo Inzaghi.

La neopromossa cade addirittura sul campo dell'ultima in classifica, la Pro Vercelli, che vince 1-0 grazie alla rete di Castiglia e poi resiste agli assalti di Calaiò nel finale. Stesso punteggio anche per il Frosinone, che cade sul campo del Cesena e resta un punto dietro a Parma e Palermo: per la squadra di Castori tre punti fondamentali in chiave salvezza, anche se in coda praticamente tutte hanno mosso la classifica.

Restando però in tema playoff, vittoria che pesa come un macigno per il Cittadella, che approfitta delle assenze del Foggia e davanti al pubblico di casa lo travolge 3-1 spegnendo di fatto le speranze di post season dei rossoneri. Con questo successo il Cittadella raggiunge a quota 58 punti il Perugia, rimontato due volte e fermato sul 2-2 dall'Ascoli dell'ex Serse Cosmi.

In coda, si diceva, fanno punti tutti tranne la Ternana, che dopo aver clamorosamente ribaltato il Perugia solo una settimana fa, crolla inaspettatamente in casa e viene travolta 3-0 dal Pescara. Gol a grappoli anche a Salerno, dove i padroni di casa rifilano un poker al Brescia (4-2), mentre lo Spezia batte 1-0 la Cremonese e scampa il rischio playout e Carpi-Avellino finisce 0-0.