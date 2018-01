Elezioni Figc, si sceglie tra Gravina, Sibilia e Tommasi

È cominciata poco prima delle 12 a Fiumicino l'assemblea elettiva della Figc chiamata a scegliere il nuovo presidente federale. Per il dopo Tavecchio in corsa ci sono Gabriele Gravina, Cosimo Sibilia e Damiano Tommasi: alla prima votazione è richiesto il 75% delle preferenze, il 66% alla seconda e 50 più uno alla terza. L'assemblea presieduta da Pasquale De Lise si compone di 275 delegati, al momento accreditati 267 pari a 498 voti, in rappresentanza delle diverse componenti (Lega Serie A, Lega B, Lega Pro, Lega Dilettanti, atleti, tecnici, arbitri).



Secondo le ultime indiscrezioni, si va verso un'alleanza tra Gravina e Tommasi, con quest'ultimo che ritirerebbe la sua candidatura e consentirebbe così a Gravina il successo alla terza votazione.

TAVECCHIO: "TANTE COSE BUONE IN FIGC"

"Ho sofferto da tifoso e da presidente per la mancata qualificazione della nazionale ai Mondiali, ma non condivido il giudizio di un parallelismo tra l'attività sportiva e la gestione della federazione. I tifosi avevano bisogno di colpevoli e li hanno avuti. Mi sono preso la colpa di questa situazione ma in Figc è stato fatto tanto di positivo questo non va dimenticato": Così Carlo Tavecchio, nel suo intervento all'assemblea elettiva del Figc per l'elezione del suo successore. "Ci si accusa di immobilismo, ma sarà la storia a dirci se è stati fatto tanto o poco - ha proseguito -. Il cambiamento era in atto, non può essere un risultato negativo a cancellare tutto questo. Affido a chi verrà dopo di me un organismo di gente qualificata, che sa quello che fa, a garanzia e presidio di legalità del sistema sportivo italiano" ha concluso il presidente dimissionario.