Eldense, fermato l'allenatore italiano Di Pierro

Nuovi sviluppi, tutt'altro che positivi, nel caso Eldense. La polizia spagnola ha fermato la scorsa notte l'allenatore italiano, Filippo Vito di Pierro, dopo il 12-0 subito sabato dal club di Segunda B contro il Barcellona B, una partita che si sospetta sia stata truccata. Di Pierro è diventato tecnico dell'Eldense (anche se non ufficialmente perché senza patentino) dopo che un gruppo di investitori italiani guidato da Nobile Capuani ha preso il controllo del club di Elda (Alicante) a gennaio.



Secondo quanto raccontano i media spagnoli, c'è il sospetto che dietro le presunte scommesse illegali ci sia la 'ndrangheta e che l'Eldense, compresi i suoi giocatori, siano soltanto vittime di quanto accaduto. Nel mirino la figura dello stesso Nobile Capuani, arrivato in Spagna due anni fa e già coinvolto nel disastro Jumilla, club di Seconda Divisione B che aveva bisogno di capitali freschi per affrontare il campionato e che sarebbe stato poi lasciato pieno di debiti.



Dopo la partita persa con il Barca, il presidente della direzione dell'Eldense, David Aguilar, ha denunciato possibili irregolarità legate alle scommesse illegali, sospeso la prima squadra e chiesto un'inchiesta della Liga spagnola. Aguilar ha detto a El Pais di avere presentato una denuncia contro il gruppo di investitori italiani, sospettati di avere truccato il risultato. Un giocatore dell'Eldense, Cheikh Saad, che sabato si è rifiutato di scendere in campo, ha affermato che la sconfitta era stata organizzata da quattro suoi compagni.