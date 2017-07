El Mundo: "Maradona ha tentato di abusare una giornalista in Russia"

Diego Armando Maradona avrebbe tentato di abusare di una giornalista in Russia, dove era ospite per la finale della Confederations Cup tra Germania e Cile. È l'accusa pesantissima riportata dal quotidiano spagnolo El Mundo con una testimonianza diretta della reporter russa Katerina Nadolskaya.



L'incontro, secondo quanto raccontato, sarebbe avvenuto in un hotel di San Pietroburgo ma le versioni fornite sono l'una il contrario dell'altra. La donna dice che il Pibe de Oro avrebbe provato a spogliarla dopo essersi fatto raggiungere nella sua stanza d'albergo con la scusa di fare un'intervista. Lo staff dei legali di Maradona sostiene invece che la donna, in quella stanza d'albergo, avrebbe iniziato a spogliarsi all'improvviso di fronte all'argentino.



Al Mundo la Nadolskaya ha spiegato che Maradona avrebbe iniziato a urlare dopo averla vista su tutte le furie per quelle avances eccessive: "Ero molto spaventata e stavo per chiamare la polizia, poi un suo amico ha iniziato a tremare e buttarmi dei soldi in faccia", le sue parole al quotidiano spagnolo.



Martedì Maradona è atteso a Napoli per un blitz di tre giorni che culminerà con il conferimento della cittadinanza onoraria da parte del sindaco de Magistris in piazza del Plebiscito.