Egitto, Salah prende un milione di voti alle presidenziali

Leggenda popolare o fake news? Sembra averne tutti i crismi, se a pubblicarla non fosse stato anche l'Economist, uno dei settimanali più autorevoli del mondo: a quanto pare, nelle ultime elezioni presidenziali che si sono tenute in Egitto, Mohamed Salah avrebbe ricevuto un milione di voti. Un milione, proprio così. Come siano riusciti a contarle, considerando che si tratta di schede nulle, resta un mistero...



Il punto è questo: l'ex attaccante della Roma è diventato una star internazionale al Liverpool dove sta segnando caterve di gol contendendo ad Harry Hane il titolo di capocannoniere della Premier League, ha trascinato l'Egitto ai Mondiali che si svolgeranno in Russia quest'estate ed è amatissimo nel proprio paese. Così, c'è chi ha barrato i nomi dei due candidati, quello del presidente uscente Adbul Fattah al Sisi (che ha stravinto con oltre il 90% delle preferenze) e quello di Moussa Mustafa Moussa, scrivendo quello di Salah, che ovviamente non era candidato.