Egitto, Salah minaccia di lasciare la nazionale

Mohammed Salah non ha ancora deciso se continuare o lasciare la nazionale, la disputa per questioni di sponsor con la Federazione non si è ancora risolto a settimane di distanza dall'inizio della polemica. Durante i Mondiali, sull'aereo dell'Egitto era stato messo il suo volto accanto a quello di un'azienda telefonica concorrente di quella per la quale ha già un contratto: una questione di diritti d'immagine.



"È normale che una Federazione miri a risolvere i problemi dei propri giocatori, in modo da farli stare tranquilli. Ma in questo caso succede esattamente l'opposto" ha commentato amaramente Salah con un tweet. E ancora: "È normale che i miei messaggi e quelli del mio avvocato vengano ignorati? Non so perché accada, ma possibile che non trovino il tempo di rispondere?".



La situazione è di difficile risoluzione perché la Federazione dovrebbe operare un maxi-riscarimento all'ex Roma, in caso contrario rischierebbe di perdere la sua più grande stella (che, per esempio, alle ultime elezioni presidenziali aveva ricevuto un milione di voti anche se non era tra i candidati).