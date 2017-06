Egitto, l'ex ministro contro Messi: "E' un mentecatto"

Non è un caso diplomatico ma le parole di Zahi Hawass fanno un po' scalpore. L'archeologo ed ex ministro delle Antichità Egiziane, secondo quanto riferisce il Mundo, ha attaccato duramente Leo Messi, recatosi al Cairo per promuovere l’iniziativa di una causa farmaceutica: "Mi dispiace dirlo, ma è un mentecatto perché quando parlavo con lui il suo volto era come una pietra. Non ha mostrato un minimo di interesse per quello che gli stavo dicendo".



Zahi Hawass ha poi aggiunto: "L’ho accompagnato tra le Piramidi per mezzora. Gli ho spiegato il monumento e io ritengo che sia importante raccontare le Piramidi, hanno milioni di ammiratori in tutto il mondo ed è per il bene dell’Egitto e del Turismo. Era molto gentile, ma forse ha come unico interesse il calcio".