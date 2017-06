Spesso si dice che l'arbitro è decisivo ai fini del risultato con le sue scelte. Quello che è successo in una partita in Egitto va però al di là di questa 'convinzione'. La deviazione del direttore di gara Mohamed Kamal ha infatti spiazzato il portiere dell'Ennpi silgando la rete dell'Aswan. Per fortuna del fischietto il match è terminato 1-1...