Egitto, Aboutreika nei guai: la giustizia lo considera un terrorista

Nuovi guai giudiziari per Mohamed Aboutreika, un simbolo del calcio egiziano: l'ex-centrocampista è stato inserito nella lista dei possibili "terroristi" per sostegno finanziario ai Fratelli musulmani, organizzazione al bando in Egitto. Lo riferiscono molti media egiziani e arabi tra cui Al Arabiya. L'inserimento nella lista nera è avvenuto ieri da parte della Corte d'assise del Cairo e comporta il congelamento dei beni assieme al ritiro del passaporto.



Già nel maggio 2015 era stata annunciata la confisca dei beni di "Ashab Tours", una societa' co-fondata nel 2013 da Aboutreika assieme ad un imprecisato componente dei Fratelli musulmani che poi aveva lasciato l'impresa. Il congelamento era stato poi annullato questo mese ma ora è giunto l'inserimento nella lista dei terroristi assieme, fra gli altri, agli incarcerati ex-presidente egiziano Mohamed Morsi e alla Guida suprema dei Fratelli musulmani, Mohamed Badie.



L'avvocato del campione ha annunciato ricorso, riferisce il sito della Bbc. Aboutreika in Egitto è un mito in virtu' dei 22 titoli conquistati con la maglia dell'Al Ahly, tra cui cinque Coppe Campioni d'Africa e il bronzo ai Mondiali per club del 2006. Ha anche condotto la nazionale egiziana al trionfo in due edizioni consecutive della Coppa d'Africa, nel 2006 e 2008. Un anno prima del ritiro avvenuto nel 2013 Aboutreika appoggiò pubblicamente l'islamico Morsi, poi defenestrato da una rivolta popolar-militare.