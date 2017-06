Efl Cup, Pogba manda il Manchester United in finale

Il Manchester United rischia di vedere le streghe come il Liverpool eliminato mercoledì ma, pur perdendo 2-1 in semifinale contro l'Hull City, conquista la finale di Efl Cup che si giocherà contro il Southampton. José Mourinho, nel giorno del suo 54° compleanno, si fa un regalo regalando ai Red Devils la possibilità di tornare a vincere la Coppa di Lega inglese dopo sette anni.



Il gol decisivo è firmato Paul Pogba, che al 66' pareggia il vantaggio di Huddleston su rigore e lancia virtualmente in finale lo United. A cinque minuti dal novantesimo Niasse segna il nuovo vantaggio dei padroni di casa e riapre le speranze del KC Stadium ma il Manchester tiene duro e porta a casa la qualificazione dopo una partita non brillante ma concreta: l'unica nota stonata è l'interruzione della striscia d'imbattibilità, lo United perde dopo 17 risultati utili consecutivi.