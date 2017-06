Ecuador-Cile, Valencia tenta di scappare dalla polizia fingendo un malore

Malore o finzione? Il dubbio viene naturale guardando la scena accaduta poco dopo la mezz'ora della ripresa di Ecuador-Cile, gara delle qualificazioni mondiali verso Russia 2018. Enner Valencia si accascia a terra, sembra avere un malore e viene portato fuori in barella: la corsa verso l'ospedale è però seguita da alcuni poliziotti che corrono verso l'autoambulanza.



Il motivo: sulla punta dell'Everton pendeva un mandato di cattura per il mancato pagamento degli alimenti (una somma equivalente a oltre 16mila euro) per la figlia della ex moglie, le forze dell'ordine dell'Ecuador attendevano a bordocampo solo la fine del match per condurlo in carcere ma in ospedale l'arresto non sarebbe potuto avvenire. La furbata di Valencia a qualcosa è comunque servita: il suo avvocato Juan Carlos Carmignani ha poi annunciato di aver trovato un accordo che eviterà la prigione al proprio assistito.

IL VIDEO DEL GIORNALISTA ANDRES MUNOZ ARANEDA