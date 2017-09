Eca, Agnelli prepara la rivoluzione: quattro mosse allo studio

La nomina di Andrea Agnelli a presidente dell'Eca, l'associazione dei club europei, spalanca le porte a quattro progetti tanto cari al numero uno della Juventus: Fair Play Finanziario 2.0, finestre di calciomercato più brevi, meno soste per le nazionali e l'affinamento del Var.



Agnelli vuole dare nuovo slancio al calcio partendo proprio dalla questione economica, nell'estate che ha portato il Psg a spendere cifre che sembravano incompatibili con le norme Uefa. "Aspettiamo la conclusione delle indagini" ha detto ieri ribadendo che servono regole certe per rientrare nei parametri di spesa. In secondo luogo, come richiesto a gran voce da tanti allenatori, si proverà a ridurre le sessioni di mercato e in particolare quella estiva che andrebbe chiusa prima dell'inizio delle partite ufficiali.



Un aiuto ai tecnici arriva anche dalla proposta di ridurre a due le soste annuali per le nazionali: razionalizzare il calendario per cercare di evitare infortuni ma senza togliere spazio alle selezioni. Infine, l'aiuto tecnologico: "Aspettavamo con ansia il Var - ha detto Agnelli - ma non deve sostituire l'arbitro".