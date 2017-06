Ebouè e la lunga squalifica: "Ho pensato anche al suicidio"

E' stato squalificato dalla FIFA per un anno (lo stop terminerà a marzo) a causa del mancato pagamento di 1 milione di euro al suo ex procuratore al momento del passaggio dall'Arsenal al Galatasaray nel 2011, e il Sunderland lo ha licenziato a nemmenno un mese di distanza dall'ingaggio. Ora Emmanuel Ebouè confessa in un lunga intervista al Telegraph il momento difficile che sta vivendo: "Ci sono giorni nei quali non mi va di alzarmi dal letto. Una volta ho pensato al suicidio. La mia famiglia mi fa sentire forte. Ci sono volte che non esco dalla mia camera da letto, posso restarci anche due giorni da solo. Chiudo la porta, penso, leggo la Bibbia e penso che non sto facendo il bene della mia famiglia. Quando la gente mi chiede cosa sta accadendo peggiora la mia situazione, devo spiegare cosa è successo e questo mi deprime. E’ un brutto momento".



Se il sostengo della famiglia non manca, diverso è il discorso per quanto riguarda gli 'amici': "Quando Kolo Touré venne squalificato ho passato molto tempo a parlare con lui. Ho capito che era in difficoltà. Dei miei ex compagni nessuno mi chiama, ma loro restano fratelli per me. Tutto questo però è deludente e spero che un giorno mi chiamino. Pensavo che la nostra amicizia fosse più forte ma questa è la vita".



Nell'intervista non manca però un aneddoto divertente, ai tempi dell'Arsenal: "Una volta che andammo a Buckingham Palace, Thierry Henry si raccomandò di non fare scherzi. Il posto nel quale eravamo era serio e dignitoso. Inizialmente lo rassicurai ma quando vidi la Regina le dissi ‘Signora, per favore, io non voglio più fare il calciatore, voglio prendermi cura dei vostri cani. Voglio portarli a passeggio, voglio lavarli, nutrirli, voglio essere la loro badante’. La Regina rise, così come il Principe Filippo. Tutti i ragazzi della squadra erano in lacrime".