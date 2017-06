È morto l'ex arbitro Stefano Farina: aveva 54 anni

Il mondo degli arbitri e in generale quello del calcio italiano è in lutto: all'età di 54 anni è morto l'ex arbitro internazionale ed attuale responsabile della CAN B, Stefano Farina. "Ci ha lasciato improvvisamente", si legge sul sito dell'Aia. Farina - rivela l'Ansa - era malato da tempo ma, per tutelarne la privacy così come richiesto dalla sua famiglia, non era trapelato nulla. Lascia la moglie e un figlio.



Arbitro della sezione di Novi Ligure dal dicembre del 1979, ha debuttato in Serie A nel gennaio del 1995 dirigendo complessivamente 236 gare della massima serie e 117 di Serie B. Ha diretto due finali di Supercoppa Italiana e la finale di Supercoppa Europea del 2006. Osservatore UEFA, è stato Rappresentante degli arbitri in attività e Responsabile della CAN D e della CAN PRO.