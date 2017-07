È morto Bradley Lowery, il piccolo amico di Defoe

Bradley Lowery non ce l'ha fatta. "È questione di giorni", aveva detto Jermain Defoe in conferenza stampa scoppiando in lacrime. Il destino ha voluto che il suo piccolo amico chiudesse gli occhi per sempre un po' prima. L'ha portato via il neuroblastoma a soli 6 annni, spegnendo per sempre anche i sorrisi che il calciatore gli aveva regalato nell'ultimo difficilissimo periodo della sua breve vita. Defoe, ora al Bournemouth ma fino a poche settimane fa al Sunderland, era sceso in campo con lui, l'aveva portato per mano e in braccio ed era andato di recente a trovarlo a casa, coccolandolo nel suo letto.



"È stato difficile - aveva detto Defoe nella prima conferenza stampa al Bournemouth due giorni fa -. Ho tenuto tutto dentro per molto tempo. Ho cercato di essere forte per me, per la mia famiglia e ovviamente per la famiglia di Bradley, ma davvero non saprei come esprimere ciò che provo. Conoscerlo è stato speciale per me. Lui resterà sempre nel mio cuore. Ricordo ancora quando lo vidi per la prima volta. Corse verso di me con tanta di quella energia che pensai: "Non può essere lui il bimbo malato". Di lui non avevo ancora nessuna foto, quindi non potevo sapere come fosse fatto. Riusciva a comandare anche gli altri bimbi che come lui erano lì in attesa di entrare in campo mano nella mano con i loro idoli. C'è stata connessione sin dal primo istante in cui l'ho visto". Una connessione che resterà per sempre.