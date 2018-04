Dzuyba, dispetto a Mancini: paga per giocare e gli segna contro

In Italia passare in prestito da una squadra a un'altra è un trasferimento come un altro, in Spagna non puoi giocare contro il club che detiene il tuo cartellino, in Russia vige un regolamento un po' strano. Artem Dzyuba, che allo Zenit ha trascorso due anni e mezzo, a gennaio si è trasferito all'Arsenal Tula con il benservito di Mancini che non lo faceva più giocare. Così, per prendersi la personale rivincita con la sua ex squadra e l'allenatore italiano che lo aveva scaricato, il centravanti russo ha dovuto tirare fuori 150 mila euro. Proprio così: per andare in campo ha dovuto pagare la penale. E sarà stato felicissimo di averlo fatto.



Dzyuba, infatti, ha segnato il gol del 3-3 all'88' contro lo Zenit dimostrando di essersi perfettamente ripreso (5 gol in 7 gare con la nuova squadra, uno in 15 con lo Zenit nei primi mesi della stagione) e mettendo nei guai Mancini che per colpa della sua rete è passato dal secondo al quarto posto e ora la qualificazione in Champions è di nuovo a rischio.



"Sono felice che Artem abbia segnato - ha spiegato Mancini - anche se il suo gol ci ha costretti al pari. Penso però abbia poco senso che un calciatore debba pagare di tasca propria per avere l’opportunità di giocare contro il suo stesso club. Il suo cartellino è ancora di proprietà dello Zenit e tra non molti giorni tornerà qui a San Pietroburgo. Tutto questo è davvero assurdo”.