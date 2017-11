Drenthe: "Ho 30 anni ma è come ne avessi 200, via dal Real per Mourinho"

Royston Drenthe a 20 anni era un potenziale crack: stellina del Mondiale Sub-20, l'approdo al Real Madrid e una pre-stagione fantastica. Oggi, a 30 anni, è un ex giocatore e ha spiegato tutto in una autobiografia: "Ho avuto tanti problemi con agenti e procuratori, mi hanno fregato tanti soldi. Ero triste, l'anno scorso ho scelto di lasciare perché c'è troppa falsità nel mondo del calcio".



Tutto, però, parte da José Mourinho: "Ho fatto con lui l'intera preparazione estiva nel 2010, Marcelo si era fatto male e ho anche giocato tante partite. Poi, quando mancavano 24 ore alla chiusura del mercato, mi ha preso da parte e mi ha detto: trovati una nuova squadra. E mi è crollato il mondo addosso" racconta l'olandese a Marca.



Poi Hercules, Everton e esperienze in Russia e negli Emirati Arabi ma il picco più alto rimane quello con i blancos: "Che grande città Madrid, ho avuto difficoltà a riuscire a dormire molte notti. Quante volte siamo usciti per locali la sera, quante pazzie abbiamo fatto: ho 30 anni ma è come se ne avessi vissuti 200! Una volta io e un compagno abbiamo conosciuto due ragazze al casinò e le abbiamo invitate in stanza. A fine serata ci hanno chiesto migliaia di euro: io credevo fossero salite solo per divertirsi... abbiamo dovuto lasciar loro le fiches vinte alla roulette perché non avevo soldi con me, solo carte di credito".



Drenthe racconta anche un retroscena con Saviola: "In allenamento gli ho chiesto almeno quattro volte il pallone e lui non me l'ha mai passato. A un certo punto si ferma e mi tira una pallonata! A fine partitella gli ho chiesto spiegazioni e mi ha detto che ero stato irrispettoso nell'essere così insistente. Ma poi ci siamo chiariti". Oggi l'ex esterno si dice sereno: "Sono felice quando so che mia madre (il padre è morto quando lui aveva 3 anni, ndr) e i miei cinque figli stanno bene".