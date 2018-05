Dortmund, Weidenfeller: "Dembelé ridicolo, si chiuse in casa"

Ousmane Dembelé è costato al Barcellona 115 milioni (più 40 di bonus): tanti per un ragazzo di 20 anni, troppi con il senno di poi, almeno per il momento. Complice un infortunio, l'ala arrivata dal Borussia Dortmund ha giocato pochissimo e quasi mai si è rivelata decisiva segnando appena 3 gol in campionato e mettendo piede in campo appena 3 minuti nel doppio confronto con la Roma in Champions.



A Dortmund di certo non si strappano i capelli: la scocietà ha incassato quanto chiesto, lo spogliatoio si è "liberato" di un compagno ormai sgradito. "Non te ne vai così da un club - ha attaccato il portiere Roman Weidenfeller alla Espn - Crei grande mancanca di tranquillità che nessuno è riuscito a ristabilire. Il calcio è uno sport di squadram non è il tennis: non è venuto neppure a prendere le scarpe per portarle via, è ridicolo".



"È comprensibile che un po' vai su di giri quando ti vuole un club come il Barcellona, ma quello che fai è provare a trovare una soluzione che funzioni per tutti. A 19 anni Dembelé ha avuto l'opportunità di farsi un nome a Dortmund, qui è diventato un giocatore che poi ha chiesto il Barcellona e invece di mostrarsi grato, se ne va chiudendosi in casa, dichiarandosi in sciopero e mollando i compagni. È una pura mancanza di stile, significa non avere buone maniere".